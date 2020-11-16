"Сейчас в Беларуси никто не защищен. Тревожно за родителей": Хацкевич – о протестах на родине

Тренер считает, что белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о событиях в Беларуси. Специалист признался, что переживает за родителей. Также Хацкевич сравнил протесты в Беларуси с украинскими.

"Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищен – никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: "Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создает нацию". Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели", – отметил Хацкевич в интервью Прессбол.

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Перед этим Хацкевич вспомнил свой отъезд из Киева и признался, что неправильно понял требования Суркиса, иначе бы не продлевал соглашение с командой.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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