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"Сидим после победы, довольные. Заходит Суркис со штрафами...": шок от экс-динамовца

2 февраля, 18:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игроки не оспаривали наказание со стороны президента клуба

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Бутенин рассказал, как во время выступления за вторую команду киевлян присутствовал на "раздаче" штрафов от президента команды Игоря Суркиса. Суммы взысканий достигали семи тысяч долларов.

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"Было собрание на старой базе "Динамо". Выиграли, собрались на следующий день после выходного. Все довольные. И заходит Суркис. Все так сели культурненько, ноги сложили – там же можно было их на диваны положить.

Думаю, почему он пришел? Наверное, за игру поблагодарить, мы ведь победили, или "Мариуполь", или еще кого-то. А он достает бумажку и начинает диктовать штрафы. Кому пять тысяч долларов, кому семь, кому тысяча. И говорит: "Вы знаете за что. Кто не понял за что, заходите ко мне в кабинет. Вы знаете, где он находится". Видно было по лицам, кто понял, где и за что", – цитирует Бутенина Sport Arena.

Бутенин не играл за первую команду "Динамо", в Украине он защищал цвета "Волыни" и "Полтавы", затем выступал в Чехии, Азербайджане и Молдове, а сейчас завершил карьеру и работает доставщиком пиццы.

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Ранее мы писали, что "Динамо" отказали в рекордном трансфере со времен Реброва. 9 миллионов евро, предложенных киевлянами за габонца Бупендзу, не устроили турецкий "Хатайспор".

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы:

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штрафы Динамо Киев Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

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