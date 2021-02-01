"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция матча

В понедельник, 1 февраля, киевское "Динамо" проведет второй товарищеский матч на сборах в Турции. Соперник – "Динамо" Тбилиси. Начало в 16:15. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси.

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"ДИНАМО" КИЕВ – "ДИНАМО" ТБИЛИСИ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Тбилисское "Динамо" является действующим чемпионом Грузии и проводит сейчас подготовку к старту нового сезона. Национальное первенство проходит по системе весна-осень.

Из еврокубков клуб вылетел давно. Сначала динамовцы споткнулись в квалификации Лиги чемпионов, уступив "Тиране" (0:2), а потом было жуткое фиаско в поединка против фарерского клуба "КИ Клаксвик" (1:6).

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На сборах в Турции грузинский клуб уже встречался с украинцами. Ничья – 1:1 с "Колосом". А на 5 февраля запланирован матч с "Зарей".

Для киевского "Динамо" это будет второй матч на турецком сборе. Ранее "Динамо" проиграло "Лудогорцу" – 1:2. Далее у подопечных Луческу еще три матча:

04.02. 16:00 – ЦСКА (София, Болгария)

07.02. 16:00 – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

08.02. 10:00 – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

История противостояний. В чемпионатах СССР команды провели между собой 96 матчей. Небольшое преимущество у украинской команды. У киевского "Динамо" 33 победы и 29 поражений, еще 35 матчей завершились вничью, разница мячей 132:128 в пользу киевлян. В Кубке СССР команды провели между собой 9 матчей. Тут лучше играла грузинская команда – 5 побед, ничья и 3 поражения, 13:9 разница мячей.

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