Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция матча

1 февраля, 13:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Товарищеский матч пройдет на сборах в Турции

В понедельник, 1 февраля, киевское "Динамо" проведет второй товарищеский матч на сборах в Турции. Соперник – "Динамо" Тбилиси. Начало в 16:15. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси.

Реклама

"ДИНАМО" КИЕВ – "ДИНАМО" ТБИЛИСИ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Тбилисское "Динамо" является действующим чемпионом Грузии и проводит сейчас подготовку к старту нового сезона. Национальное первенство проходит по системе весна-осень.

Из еврокубков клуб вылетел давно. Сначала динамовцы споткнулись в квалификации Лиги чемпионов, уступив "Тиране" (0:2), а потом было жуткое фиаско в поединка против фарерского клуба "КИ Клаксвик" (1:6).

В тренде
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона
Реклама

На сборах в Турции грузинский клуб уже встречался с украинцами. Ничья – 1:1 с "Колосом". А на 5 февраля запланирован матч с "Зарей".

Для киевского "Динамо" это будет второй матч на турецком сборе. Ранее "Динамо" проиграло "Лудогорцу" – 1:2. Далее у подопечных Луческу еще три матча:

  • 04.02. 16:00 – ЦСКА (София, Болгария)
  • 07.02. 16:00 – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)
  • 08.02. 10:00 – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

История противостояний. В чемпионатах СССР команды провели между собой 96 матчей. Небольшое преимущество у украинской команды. У киевского "Динамо" 33 победы и 29 поражений, еще 35 матчей завершились вничью, разница мячей 132:128 в пользу киевлян. В Кубке СССР команды провели между собой 9 матчей. Тут лучше играла грузинская команда – 5 побед, ничья и 3 поражения, 13:9 разница мячей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч Динамо Киев Динамо Тбилиси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
"Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять