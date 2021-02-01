"Динамо" Київ – "Динамо" Тбілісі: пряма відеотрансляція матчу

У понеділок, 1 лютого, київське "Динамо" проведе другий товариський матч на зборах в Туреччині. Суперник – "Динамо" Тбілісі. Початок о 16:15. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Динамо" Київ – "Динамо" Тбілісі.

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"ДИНАМО" КИЇВ – "ДИНАМО" ТБІЛІСІ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Тбіліське "Динамо" є чинним чемпіоном Грузії і нині готується до старту нового сезону. Національна першість проходить за системою весна – осінь.

З єврокубків клуб вилетів давно. Спочатку динамівці спіткнулися в кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись "Тирані" (0:2), а потім було страшне фіаско в поєдинку проти фарерського клубу "КІ Клаксвік" (1:6).

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На зборах у Туреччині грузинський клуб вже зустрічався з українцями. Нічия – 1:1 з "Колосом". А на 5 лютого запланований матч із "Зорею".

Для київського "Динамо" це буде другий матч на турецькому зборі. Раніше "Динамо" програло "Лудогорцю" – 1:2. Але у підопічних Луческу ще три матчі:

04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)

07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)

08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)

Історія протистоянь. У чемпіонатах СРСР команди провели між собою 97 матчів. Невелика перевага в української команди. У київського "Динамо" 33 перемоги і 29 поразок, ще 35 матчів завершилися внічию, різниця м'ячів – 132:128 на користь киян. У Кубку СРСР команди провели між собою 9 матчів. Тут краще грала грузинська команда: 5 перемог, нічия і 3 поразки, 13:9 – різниця м'ячів.

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