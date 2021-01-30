"Динамо" потерпело второе поражение за две недели

Киевское "Динамо" проиграло "Лудогорцу" 1:2 в своем первом спарринге на втором в этом году сборе. Напомним, после ОАЭ подопечные Луческу в эти дни готовятся уже в Турции.

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В поединке с лидером болгарского футбола киевляне открыли счет на 23-й минуте – причем соперники срезали мяч в собственные ворота.

Но после этого "Лудогорец" забивал уже исключительно в ворота киевлян. Каули огорчил перед перерывом Бущана, а на 56-й минуте Жозуэ после подачи углового переиграл уже Нещерета.

Полное видео матча "Динамо" – "Лудогорец" (1:2)

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"Динамо" – "Лудогорец" – 1:2

Голы: Вердон, 23 (автогол) – Оливейра-Соуза, 38, Жозуэ, 55

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарный (Шабанов, 61), Кендзера (Н.Волошин, 74), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 68), Буяльский (Леднев, 68), де Пена (Сидклей, 61), Родригес (Караваев, 61), Беседин (Супряга, 74).

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Отметим, что это не первое поражение "Динамо" во время сборов. В Эмиратах 18 января со счетом 0:2 киевляне уступили польской "Легии". Кстати, неделей ранее "Лудогорец" играл спарринг с донецким "Шахтером" – тот матч завершился вничью 2:2.

Расписание следующих матчей киевского "Динамо" в Турции

01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

04.02. 16:00 – ЦСКА (София, Болгария)

07.02. 16:00 – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

08.02. 10:00 – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

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Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

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