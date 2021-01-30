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"Динамо" – "Лудогорец": прямая видеотрансляция матча

30 января, 12:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды проведут товарищеский матч на сборах

В субботу, 30 января, киевское "Динамо" проведет первый товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником команды Луческу будет болгарский "Лудогорец". Начало в 16:15.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
"ДИНАМО" – "ЛУДОГОРЕЦ"

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История противостояний

"Динамо" и "Лудогорец" не играли в официальных матчах. Но дважды встречались на сборах:

  • 3.07.2016. "Динамо" – "Лудогорец" – 2:1
  • 7.02.2015. "Динамо" – "Лудогорец" – 1:2

"Лудогорец" – лидер болгарского футбола последнего десятилетия. Клуб девять раз подряд становился чемпионом страны.

В тренде
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Как и "Динамо", "Лудогорец" лидирует в национальном чемпионате. После 16-ти сыгранных туров команда из Разграда набрала 39 очков (12 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

В еврокубках "Лудогорец" уже завершил выступления. Болгары играли в группе Лиги Европы, но заняли последнее место в компании с "Тоттенхэмом", "Антверпеном" и ЛАСКом.

Средний возраст игроков текущего состава "Лудогорца" составляет 27,7 лет, а общая стоимость исполнителей оценивается в 31,68 млн евро. У "Динамо" средний возраст – 25,1, общая стоимость 118,05 млн евро.

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товарищеский матч Динамо Киев Лудогорец
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