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"Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать большие зарплаты

29 января, 13:00

Елена Павлова Елена Павлова

Однако Мирча Луческу рассказал про энтузиазм столичной молодежи

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал про молодость своей команды и заявил, что сейчас столичный клуб не в состоянии покупать дорогих футболистов и предлагать им высокие зарплаты. Ранее мы сообщали, что снегопад задержал вылет "Динамо" на сборы в Турцию.

"У нас все еще очень молодая команда, но мы неплохо выступаем в чемпионате. Забарный, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Цыганков и другие очень дисциплинированы и готовы слушать, что я говорю им. Они здорово учатся, и, думаю, у них большое будущее. Жаль, что случилась пандемия. "Динамо" всегда славилось болельщиками. Они помогали побеждать", – сказал тренер "Спорт-Экспресс".

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Reuters

"Динамо" не может покупать дорогих игроков и предлагать футболистам большие зарплаты. Но это компенсируется энтузиазмом имеющихся у нас ребят. Они хотят проявить себя, повысить свой статус, свою значимость", – заявил Луческу.

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Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

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