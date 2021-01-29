Снегопад задержал вылет "Динамо": клуб отправился на сборы в Турцию

Немного передохнув в Киеве, футболисты "Динамо" сегодня отправились на второй сбор. Команда продолжит подготовку к сезону в Турции. К слову, легионер "Динамо" получил в Киеве курьезную травму.

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Как сообщает сайт "Динамо", снегопад в столице внес свои коррективы и рейс немного задержался из-за погодных условий.

В Анталью Мирча Луческу взял следующих футболистов:

вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун

Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик

Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, де Пена, Дуэлунд, В. Волошин, Н. Волошин

Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Вербич, де Пена, Дуэлунд, В. Волошин, Н. Волошин нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Русин, Ванат

Второй сбор "Динамо" продлится до 8 февраля. У киевлян запланированы пять контрольных матчей.

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30.01. 16:00 – "Лудогорец" (Разград, Болгария)

01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

04.02. 16:00 – ЦСКА (София, Болгария)

07.02. 16:00 – "Шкендия" (Тетово, Северная Македония)

08.02. 10:00 – БАТЭ (Борисов, Беларусь)

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Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

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