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Футболист "Динамо" на крыше шикарной Lamborghini: молодой отец отдохнул в Дубае

28 января, 17:35

Елена Павлова Елена Павлова

Жерсон Родригес неравнодушен к спортивным авто

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес решил задержаться в Дубае после тренировочного сбора команды и провел выходные в солнечных ОАЭ. Напомним, что не так давно украинская теннисистка родила сына легионеру "Динамо".

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Судя по всему, форвард с ветерком прокатился по улицам одного из самых популярных туристических центров в ОАЭ, а затем выложил в Instagram фото на крыше автомобиля – шикарной Lamborghini Aventador желтого цвета. Ранее Родригес снялся в клипе и предоставил для сьемок два своих Lamborghini.

Напомним, что уже в ближайшую пятницу "Динамо" отправится на второй тренировочный сбор – в Турцию. А сейчас большинство подопечных Мирчи Луческу тренируются в Киеве. Помимо Родригеса, в Дубае задержались еще два легионера "Динамо" – Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд.

Недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

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Напомним, в конце декабря динамовец Карлос де Пена впервые стал отцом. У футболиста и его жены Эли родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус.

Смотрите, как "Динамо" выступало в Лиге чемпионов

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