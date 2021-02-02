"Сидимо після перемоги, задоволені. Заходить Суркіс зі штрафами...": шок від ексдинамівця

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Бутенін розповів, як під час виступу за другу команду киян був присутній на "роздачі" штрафів від президента команди Ігоря Суркіса. Суми стягнень досягали семи тисяч доларів.

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"Були збори на старій базі "Динамо". Виграли, зібралися на наступний день після вихідного. Всі задоволені. І заходить Суркіс. Все так сіли культурненько, ноги склали – там же можна було їх на дивани покласти.

Думаю, чому він прийшов? Напевно, за гру подякувати, ми перемогли, або "Маріуполь", або ще когось. А він дістає папірець і починає диктувати штрафи. Кому п'ять тисяч доларів, кому сім, кому тисяча. І каже: "Ви знаєте за що. Хто не зрозумів за що, заходьте до мене в кабінет. Ви знаєте, де він знаходиться". Видно було по обличчям, хто зрозумів, де і за що", – цитує Бутеніна Sport Arena.

Бутенін не грав за першу команду "Динамо", в Україні він захищав кольори "Волині" і "Полтави", потім виступав в Чехії, Азербайджані та Молдові, а зараз завершив кар'єру і працює доставщиком піци.

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Раніше ми писали, що "Динамо" відмовили в рекордному трансфері з часів Реброва. 9 мільйонів євро, запропонованих киянами за габонця Бупендзу, не влаштували турецький "Хатайспор".

Дивіться, як "Динамо" обіграло "Ференцварош" і пробилося в Лігу Європи:

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