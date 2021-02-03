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"Динамо" не смогло продать своего футболиста в Турцию

3 февраля, 11:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Жерсон Родригес мог пополнить состава клуба из Газиантепа, но предпочел остаться в Киеве

Футболист киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес в зимнее трансферное окно мог оказаться в Турции. Клуб тамошней Суперлиги "Газиантеп" вел с лидером чемпионата Украины переговоры, которые так и не увенчались успехом. Кстати, недавно игроку "Динамо" посвятили песню, и он снялся в клипе.

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Об интересе к уроженцу Португалии пишет турецкий сайт GaziantepPusula.

Стороны обсуждали возможный вариант перехода: будет ли это аренду, либо же полноценный трансфер, на каких условиях. Коллектив из Газиантепа занимает в чемпионате шестое место после половины сезона. Однако в итоге все свернулось, поскольку сам Жерсон не горел желанием снова ехать в Турцию. Напомним, в сезоне 2019/2020 Родригес выступал за "Анкарагюджю" на правах аренды.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

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В свои 25 лет парень уже имеет двух детей от разных женщин. Сейчас он – в отношениях с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Девушка футболиста "Динамо" похвасталась фигурой спустя месяц после родов.

Вспомним, как в ноябре полузащитник получил красную карточку в матче сборной Люксембурга:

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Турция Динамо Киев Газиантепспор трансфер Жерсон Родригес
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