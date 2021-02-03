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"И целуй меня везде": жена динамовца Буяльского без мужа лихо отметила день рождения

3 февраля, 10:59

Олег Люлька Олег Люлька

Жгучая брюнетка зажигала со своей подругой под "Руки Вверх"

Пока Виталий Буяльский зарабатывал и реализовывал победный пенальти в матче между киевским и тбилисским "Динамо" на сборе в Турции, его супруга Алина в Украине ярко отмечала день рождения. Правда, отсутствие мужа заставило девушку немного взгрустнуть.

"Дочка Злата, дедушка, бабушка, братик. Все свои. Только мужа не хватает", – с небольшой грустью в голосе рассказала у себя в историях в Instagram Алина Буяльская

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Но, слегка погрустив по поводу отсутствия мужа, Алина Буяльская принялась "зажигать" на домашней вечеринке под "Руки Вверх". Компанию в этом виновнице торжества составила ее подруга – журналистка Эля Асадова.

Сначала девушки размяли голосовые связки, подпевая "И целуй меня везде" и "Он не разлюбит".

Алина Буяльськая и ее подруга Эля Асадова Видео: Instagram
Алина Буяльская и ее подруга Эля Асадова Видео: Instagram
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А затем брюнетки принялись лихо танцевать.

Алина Буяльская и ее подруга Эля Асадова Видео: Instagram

При этом Алина Буяльская опубликовала в соцсетях пост с рыдающим смайликом следующего содержания: "Ну что, как говорится, Happy birthday to me. Время, время, не лети так, недавно же 18 было".

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Кстати, недавно день рождения отметил и Виталий Буяльский. 6 января ему исполнилось 28 лет.

Ранее супруга Буяльского призналась, что хочет второго ребенка.

Смотрите, как забивает Буяльский

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Динамо Киев Виталий Буяльский WAGs жена футболиста Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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