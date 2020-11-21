Гармаша после коронавируса не узнать. Гол, пас, танцы. Такого с ним не было 482 дня!

Скандальный полузащитник стал лучшим игроком "Динамо" в победном поединке с "Ингульцом"

Субботний матч десятого тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" обыграло в гостях "Ингулец" 2:0, стал особенным для 30-летнего полузащитника киевлян Дениса Гармаша.

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Футболист, ранее "славившийся" получением желтых и красных карточек на ровном месте, забил свой первый гол за "Динамо" после почти полуторагодичной паузы! После срезки от Буяльского Гармаш в одно касание с полулета переправил мяч в ворота "Ингульца"!

В последний раз до этого Гармаш забивал за киевлян 482 дня назад – еще 28 июля 2019 года, когда своим голом помог "Динамо" обыграть "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины (2:1).

Также гол в ворота "Ингульца" стал первым результативным действием Дениса в "Динамо" после возвращения из аренды в турецком "Ризеспоре". Если летом поговаривали, что Гармаш Мирче Луческу не нужен, то теперь все смогли убедиться, что скандальный полузащитник еще вполне способен приносить "бело-синим" пользу.

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Напомним, в начале ноября у Гармаша был диагностирован COVID-19. И надо же, в первой же игре после коронавируса Денис забил, на радостях отпраздновал это событие на поле танцами и получив парочку легких "поздравительных" подзатыльников от одноклубника Караваева.

Добавим, что поучаствовал Денис и во втором голе в ворота "Ингульца", отдав результативный пас на Шапаренко. Герой матча!

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