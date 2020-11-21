Сегодня, 21 ноября, в 10-м туре украинской Премьер-лиги "Ингулец" в Кропивницком примет лидера чемпионата киевское "Динамо". Поединок на стадионе "Зирка" начнется в 14:00. И интриги ему прибавляет сложная кадровая ситуация в столичном клубе. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями поединка, фото и видеоповторами ключевых моментов.

"Ингулец" – "Динамо"

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Состояние команд накануне матча

После поражения от "Шахтера" в последнем туре чемпионата Украины лидер УПЛ "Динамо" опережает "горняков" всего на одно очко. И при этом у киевлян серьезные кадровые проблемы. К 20 ноября Мирча Луческу потерял 15 футболистов, которые точно не сыграют в Кропивницком. К травмированным Бурде, Тымчику и Костевичу добавились Назарий Русин и Томаш Кендзера, который повредил голеностоп в матче сборной Польши.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По причине позитивных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса не могут играть Цыганков, Сидорчук, Родригес, Сирота, Дуэлунд, Попов, Нещерет, Леднев, Шабанов и Андриевский. А уже 24 ноября "Динамо" предстоит домашний матч Лиги чемпионов с "Барселоной".

Смотрите, как "Динамо" играло в УПЛ

После 9 туров чемпионата Украины "Ингулец" занимает 11-е место в турнирной таблице, сыграв уже 7 ничьих в этом сезоне всего при двух поражениях. Безусловно, хозяева очень постараются сегодня осложнить жизнь "Динамо" и добыть какие-то баллы, ведь от последнего места команду из Петрово отделяют всего три очка. Из игроков встречу пропускает Кучеренко, который отбывает дисквалификацию. Точно команде из-за травм не помогут Щедрый, Ковалев и Лупашко.

Смотрите, как "Ингулец" играл в УПЛ

Смотрите статистику команд в текущем сезоне УПЛ

Личные встречи

"Ингулец" проводит дебютный сезон в Премьер-лиге, поэтому субботний матч станет первым в истории встреч киевского "Динамо" с представителем Кировоградской области.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко: "К сожалению, не помощник нам в этой игре и Крынский. Ряд футболистов находятся еще под вопросом. Это шанс для других ребят показать себя. Те, кто будут здоровы, те и будут играть. Страха перед "Динамо" никакого нет. Наоборот, присутствует спортивный азарт. Несмотря на все сложности, ребята терпят, стараются, я благодарен им за то, что они выходят и борются друг за друга".

Президент "Динамо" Игорь Суркис: "Ситуация в команде сейчас тяжелая – много травмированных и инфицированных коронавирусом игроков. У тренерского штаба остался ограниченный выбор футболистов, но мы приняли решение не просить о переносе матча, а играть на выезде с теми, кто здоров и может выйти на поле. Уверен, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк не отказал бы нам в переносе матча, если бы мы попросили об этом. В Украине все болеют за наши клубы в еврокубках, понимают, в какой ситуации они оказались".

Что думают букмекеры

Несмотря на большие потери в составе, фаворитом матча является "Динамо". На выигрыш киевлян коэффициент 1.44, на ничью – 4.33, на первый в сезоне успех "Ингульца" – 7.00. Самый популярный счет – 1:0 в пользу команды Мирчи Луческу – 6.00.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Барселоны"

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