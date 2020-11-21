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"Динамо" дважды забьет "Ингульцу", несмотря на потери: прогноз на матч УПЛ

21 ноября, 14:04

Елена Павлова Елена Павлова

Сегодня новичок элитного дивизиона впервые сыграет с киевским грандом

21 ноября в 10-м туре украинской Премьер-лиги лидер чемпионата киевское "Динамо" отправилось в гости к дебютанту элитного дивизиона – "Ингульцу" из Петрово. Правда, пока клуб заканчивает возведение собственной суперсовременной арены, он проводит встречи на стадионе "Зирка" в Кировограде. Начало встречи – в 14:00. Мультимедийный онлайн "Ингулец" – "Динамо" со всеми самыми интересными подробностями встречи уже доступен на нашем сайте.

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Накануне поединка из-за коронавируса и травм Мирча Луческу лишился сразу 15 футболистов. Но несмотря на большие потери в составе "Динамо", фаворитом матча является именно киевская команда. На выигрыш киевлян коэффициент 1.44, на ничью – 4.33, на первый в сезоне успех "Ингульца" – 7.00.

"Ингулец"

"Ингулец" / Фото: ФК "Ингулец"

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Самый популярный счет – 2:0 в пользу команды Мирчи Луческу – 6.00. На победу петровцев 1:0 – 17.00. В общем, даже забитый мяч, по мнению аналитиков, будет для "Ингульца" большим достижением.

Смотрите, как "Ингулец" сыграл вничью с "Зарей"

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