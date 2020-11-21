"Ингулец" – "Динамо": во сколько и где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украина на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" встретится с дебютантом Премьер-лиги "Ингульцом" из Петрово в рамках 10-го тура чемпиона Украины. Матч состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка" и начнется в 14:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Ингулец" – "Динамо" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Ингулец" – "Динамо":

"Футбол 2", live

OLL.TV (в подписке)

"Футбол 1", воскресенье, 00:35 (повтор)

"Футбол 2", воскресенье, 07:45 (повтор)

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, однако после разгрома от "Шахтера" в предыдущем туре их преимущество над "горняками" составляет всего один балл. К тому же киевляне с невероятными кадровыми потерями – из-за коронавируса и травм Мирча Луческу не может рассчитывать сразу на 15 игроков. В таких условиях даже тяжело предугадать состав "Динамо" на сегодняшнюю встречу.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Барселоне":

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"Ингулец" пока не побеждал в Премьер-лиге. Тем не менее, в пассиве команды из Петрово всего два поражения и ни одного – дома. На данный момент команда Сергея Лавриненко имеет в своем активе семь баллов.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.44, на ничью – 4.60, на победу "Ингульца" – 7.10.

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