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"Ингулец" – "Динамо": во сколько и где смотреть матч чемпионата Украины

21 ноября, 12:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украина на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" встретится с дебютантом Премьер-лиги "Ингульцом" из Петрово в рамках 10-го тура чемпиона Украины. Матч состоится в Кропивницком на стадионе "Зирка" и начнется в 14:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. "Ингулец" – "Динамо" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

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Где смотреть матч "Ингулец" – "Динамо":

"Футбол 2", live
OLL.TV (в подписке)
"Футбол 1", воскресенье, 00:35 (повтор)
"Футбол 2", воскресенье, 07:45 (повтор)

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, однако после разгрома от "Шахтера" в предыдущем туре их преимущество над "горняками" составляет всего один балл. К тому же киевляне с невероятными кадровыми потерями – из-за коронавируса и травм Мирча Луческу не может рассчитывать сразу на 15 игроков. В таких условиях даже тяжело предугадать состав "Динамо" на сегодняшнюю встречу.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Барселоне":

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"Ингулец" пока не побеждал в Премьер-лиге. Тем не менее, в пассиве команды из Петрово всего два поражения и ни одного – дома. На данный момент команда Сергея Лавриненко имеет в своем активе семь баллов.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.44, на ничью – 4.60, на победу "Ингульца" – 7.10.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
9
6
2
1
17
7
10
20
Забитые 17
Пропущеные 7
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
9
5
4
0
23
9
14
19
Забитые 23
Пропущеные 9
Разница 14
Результаты последних матчей: В В Н В Н
3
ВорсклаВорсклаВор
9
4
4
1
13
6
7
16
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П Н В Н
4
ДеснаДеснаДес
9
4
4
1
14
9
5
16
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В П Н
5
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
5
15
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
4
17
14
3
13
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
10
3
4
3
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
9
0
7
2
10
13
-3
7
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
МинайМинайМин
8
1
3
4
4
12
-8
6
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
13
РухРухРух
10
0
5
5
7
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-12
5
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
8
1
1
6
4
21
-17
4
Забитые 4
Пропущеные 21
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

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