"Динамо" перед Лигой чемпионов продлило контракты со своими лидерами

Николай Шапаренко и Виталий Миколенко останутся в Киеве еще на пять лет

Киевское "Динамо" после выхода в групповой этап Лиги чемпионов продлило контракты с двумя игроками. Как сообщает официальный сайт киевлян, новые соглашения с командой подписали полузащитник Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко.

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Новое соглашение 21-летнего Шапаренко с "Динамо" действует до 2025 года. Николай – воспитанник футбольной академии мариупольского "Ильичевца", дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в киевское "Динамо" в 2015 году, а за первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года. Провел 80 официальных матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 12 мячей.

21-летний защитник Миколенко заключил с клубом новое пятилетнее соглашение. Виталий является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

Напомним, что сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция выбора соперников "Динамо" и "Шахтера" есть на нашем сайте. В четверг вечером 32 команды распределят по квартетам элитного турнира.

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Смотрите, как "Динамо" с Шапаренко и Миколенко в составе разгромило "Гент":

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