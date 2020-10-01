Українська
$ 28,31
33,16

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" перед Лигой чемпионов продлило контракты со своими лидерами

1 октября, 16:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Николай Шапаренко и Виталий Миколенко останутся в Киеве еще на пять лет

Киевское "Динамо" после выхода в групповой этап Лиги чемпионов продлило контракты с двумя игроками. Как сообщает официальный сайт киевлян, новые соглашения с командой подписали полузащитник Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко.

Реклама

Новое соглашение 21-летнего Шапаренко с "Динамо" действует до 2025 года. Николай – воспитанник футбольной академии мариупольского "Ильичевца", дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в киевское "Динамо" в 2015 году, а за первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года. Провел 80 официальных матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 12 мячей.

21-летний защитник Миколенко заключил с клубом новое пятилетнее соглашение. Виталий является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

Напомним, что сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция выбора соперников "Динамо" и "Шахтера" есть на нашем сайте. В четверг вечером 32 команды распределят по квартетам элитного турнира.

В тренде
Жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужа ради наследства

Смотрите, как "Динамо" с Шапаренко и Миколенко в составе разгромило "Гент":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Николай Шапаренко Виталий Миколенко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины по футболу: все результаты четвертого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты четвертого тураЧУ по футболу
Луческу расставил все точки над
Луческу расставил все точки над "і" в истории с КравцомФутбол
Перед уходом из
Перед уходом из "Динамо" Кравец вступил в перепалку с Луческу – СМИЧУ по футболу
"Минай" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Не пишите ерунду!" Жена Артема Кравца заступилась за мужа после его ухода из "Динамо"Футбол
У Луческу возникли проблемы со здоровьем
У Луческу возникли проблемы со здоровьемФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять