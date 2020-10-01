Луческу нашел для "Динамо" полузащитника в Премьер-лиге, а своего форварда отправляет в Испанию

Киевляне возьмут в аренду хавбека из "Брайтона", но отпустят Франа Соля

Вице-чемпион Украины продолжает формировать свой состав накануне скорого старта в Лиге чемпионов. Вчера прошла информация, что "Динамо" торгуется с румынским клубом за боснийского форварда. Теперь же стало известно, что киевляне пополнят состав полузащитником клуба английской Премьер-лиги.

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21-летний румынский полузащитник Тудор Белуце переедет в Украину из "Брайтона", сообщает сайт "Главком" со ссылкой на свой источник в "Динамо". В футболисте ростом 191 см заинтересован лично Мирча Луческу, а переговоры вел его агент Аркадий Запорожану. Клуб АПЛ купил парня у румынского "Виторула" прошлой зимой, но оставил его там выступать в аренде. За "Брайтон" Белуце провел лишь один матч Кубка лиги. Последнее время он находился в нидерландской "Гааге" – также на арендном соглашении.

Тем временем издание DeporPress пишет, что "Динамо" договорилось с "Тенерифе", клубом Сегунды, о переезде в Испанию форварда Франа Соля. Стороны достигли принципиального соглашения, но нужно решить дела с зарплатой самого футболиста-писателя.

Также Луческу намекнул, на что "Динамо" потратит призовые от УЕФА.

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