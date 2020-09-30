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Луческу намекнул, на что "Динамо" потратит миллиард от УЕФА

30 сентября, 12:27

Олег Люлька Олег Люлька

Тренер киевлян дал понять, что в ближайшие дни клуб осуществит закупку игроков под групповой турнир Лиги чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу проанонсировал появление в составе новичков, которыми он намерен усилить команду перед групповым турниром Лиги чемпионов. Напомним, киевляне впервые пробились туда за четыре года, разгромив накануне на НСК "Олимпийский" "Гент" со счетом 3:0.

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Отвечая на вопрос журналиста каналов "Футбол 1/2/3" – "Покупать новых игроков будете?" – Мирча Луческу сказал: "На эти деньги я куплю".

По всей видимости, под "этими деньгами" Луческу имел в виду сумму, заработанную киевским клубом за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Как мы писали ранее, "Динамо" уже гарантировало себе 31,87 млн евро призовых от УЕФА. В пересчете на украинскую валюту это – порядка 1 миллиарда 50 миллионов гривен. И это еще не предел. Например, за выигрыш одного матча в группе полагается 2,7 млн евро, за ничью – 900 тысяч евро.

"Динамо" Киев

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

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Отметим, что, в связи с пандемией коронавируса, сроки нынешнего трансферного окна сдвинулись – в Украине оно закроется 6 октября. При этом в СМИ сообщали о масштабных планах Луческу по усилению команды – поговаривают, что коуч киевлян хочет приобрести центрального защитника, игрока в середину поля, вингера и центрфорварда.

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При этом, напомним, уже в ближайшие дни не исключена продажа киевским "Динамо" основного форварда Супряги в "Болонью". Имеет место интерес европейских клубов и к другим ведущим игрокам "бело-синих" – Миколенко и Цыганкову.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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