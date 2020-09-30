Киевское "Динамо" торгуется с румынским клубом за мощного форварда

Мирча Луческу положил глаз на боснийского сборника еще во времена работы в "Зените"

Вчера "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" и вышло в групповой раунд Лиги чемпионов. Теперь у вице-чемпионов Украины будут гораздо более серьезные соперники, так что клуб, кроме обычной подготовки, собирается усиливаться.

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В частности, еще накануне президент клуба Игорь Суркис говорил, что не поскупится, но нужно преодолеть квалификацию. Теперь же и Луческу намекнул, на что "Динамо" потратит миллиард от УЕФА. Тренер хочет приобрести 3-4 футболистов во все линии поля. А румынские СМИ уже объявили о конкретном интересе украинского клуба к форварду "Университати" из Крайовы боснийцу Эльвиру Кольичу ростом 191 см. Издание Fanatik пишет, что "Динамо" уже предложило лидеру чемпионата Румынии за 25-летнего игрока 7 миллионов евро, но тот хочет больше – 10.

Интересно, что Луческу собирался приобрести парня, еще когда тренировал российский "Зенит", но тогда Кольич травмировался и надолго выбыл из строя. В этом сезоне он забил шесть мячей в шести матчах и вызывается в сборную Боснии и Герцеговины.

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