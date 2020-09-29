Українська
$ 28,31
33,04

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Видео голов и обзор матча "Динамо" – "Гент" в Лиге чемпионов (обновляется)

29 сентября, 22:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне открыли счет уже в дебюте встречи

Киевское "Динамо" встречается с бельгийским "Гентом" в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Мы проводим онлайн матча "Динамо" – "Гент" с подробным описанием всех ключевых моментов.

Реклама

Уже на девятой минуте встречи Виталий Буяльский после идеальной передачи от Владислава Супряги красиво пяткой переправил мяч в ворота.

Спустя несколько минут хозяева поля имели прекрасный шанс удвоить преимущество, но гостей спасла штанга после мощного выстрела в исполнении Николая Шапаренко. "Гент" ответил опасным моментом с выходом практически один на один Османа Букари, но свою команду спас Георгий Бущан.

На 36-й минуте украинский защитник "Гента" Игорь Пластун сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. К "точке" подошел Карлос де Пена и безукоризненно реализовал приговор – 2:0.

Реклама

Незадолго до конца встречи рефери назначил еще один пенальти в ворота "Гента" после нарушения правил против Супряги, однако после использования системы VAR арбитр изменил свое решение, зафиксировав офсайд.

Второй тайм начался с еще одного пенальти. Снова не по правилам сыграли против Супряги, но в этот раз арбитр не стал менять свое решение. Пробивать пенальти доверили Жерсону Родригесу и тот сделал счет 3:0 в пользу "Динамо".

В тренде
Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригес, Буяльский, Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Цыганков, Андриевский, Сирота.

Реклама

"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуи, Овусу, Ньянгбо, Кастро-Монтес, Букари, Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун, Кляйндинст.

Запасные: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо

Напомним, что в первом матче неделю назад киевляне обыграли бельгийцев на выезде со счетом 2:1. Тогда забитыми голами отличились Супряга и де Пена.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Гентом" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов видео голов Динамо Киев Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Динамо" улетело на матч Лиги чемпионов только с двумя нападающимиЛига чемпионов
"Динамо" в большинстве обыграло "Гент" и стало на шаг ближе к группе Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять