Видео голов и обзор матча "Динамо" – "Гент" в Лиге чемпионов (обновляется)

Киевляне открыли счет уже в дебюте встречи

Киевское "Динамо" встречается с бельгийским "Гентом" в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. Мы проводим онлайн матча "Динамо" – "Гент" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Уже на девятой минуте встречи Виталий Буяльский после идеальной передачи от Владислава Супряги красиво пяткой переправил мяч в ворота.

Спустя несколько минут хозяева поля имели прекрасный шанс удвоить преимущество, но гостей спасла штанга после мощного выстрела в исполнении Николая Шапаренко. "Гент" ответил опасным моментом с выходом практически один на один Османа Букари, но свою команду спас Георгий Бущан.

На 36-й минуте украинский защитник "Гента" Игорь Пластун сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. К "точке" подошел Карлос де Пена и безукоризненно реализовал приговор – 2:0.

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Незадолго до конца встречи рефери назначил еще один пенальти в ворота "Гента" после нарушения правил против Супряги, однако после использования системы VAR арбитр изменил свое решение, зафиксировав офсайд.

Второй тайм начался с еще одного пенальти. Снова не по правилам сыграли против Супряги, но в этот раз арбитр не стал менять свое решение. Пробивать пенальти доверили Жерсону Родригесу и тот сделал счет 3:0 в пользу "Динамо".

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"Динамо": Бущан, Кендзера, Миколенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригес, Буяльский, Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Цыганков, Андриевский, Сирота.

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"Гент": Руф, Нгадеу-Нгаджуи, Овусу, Ньянгбо, Кастро-Монтес, Букари, Фортуна, Депуатр, Дорш, Пластун, Кляйндинст.

Запасные: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо

Напомним, что в первом матче неделю назад киевляне обыграли бельгийцев на выезде со счетом 2:1. Тогда забитыми голами отличились Супряга и де Пена.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Гентом" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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