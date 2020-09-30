Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

75-летний наставник "Динамо" на два с лишним года превзошел достижение Юппа Хайнкеса

Благодаря победе над "Гентом" 3:0 и выходу в групповой раунд ЛЧ 75-летний наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу добился уникального статуса. Он стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов, если говорить об основной сетке соревнований, не учитывая квалификацию. Об этом достижении румынского специалиста сообщает статистический сервис Gracenote.

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До Мирчи Луческу рекорд принадлежал знаменитому немецкому специалисту Юппу Хайнкесу, который в сезоне-2017/18 довел "Баварию" до полуфинала Лиги чемпионов в 72 года, 11 месяцев и 22 дня.

Кстати, ранее, говоря о своем возрасте, Мирча Луческу отмечал: "Не каждый сделает такой шаг в 75. Но я не мог отказать президенту "Динамо". Чувствую себя хорошо. У меня есть эмоции и запал, чтобы быть среди игроков, вести тренировку в центре поля, а не стоять в сторонке. Уверен, что я буду долго тренировать. И думаю, что болельщики, которые сейчас относятся к моему назначению не очень хорошо, повернутся в нашу сторону. Они должны оценить мою смелость"

"Если я выполню те задачи, которые перед собой поставил, то многие тренеры, уже завершившие карьеру, захотят вернуться. Мой пример будет хорошим для тех, кому уже за 70. Я верю в то, что делаю", – добавил тогда Луческу

Отметим, что Луческу уже заработал для "Динамо" миллиард гривен призовых от УЕФА. Таким образом можно утверждать, что назначение румынского специалиста главным тренером киевлян окупилось сторицей.

Смотрите, как "Динамо" вышло в групповой раунд ЛЧ

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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