Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция выбора соперников "Динамо" и "Шахтера"

Самый престижный клубный турнир планеты, Лига чемпионов, в первый день октября проводит жеребьевку групповой стадии. Происходит это необычно поздно, в предыдущие годы в такое время команды уже играли по два тура. Связано это, как известно, с пандемией коронавируса, которая остановила европейский футбол весной. Собственно по этой же причине жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов перенесли из Греции в Швейцарию.
Изначально функционеры хотели организовать масштабное мероприятие в Афинах, но из-за санитарных ограничений отменили его. Поэтому распределять команды по группам будут в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне без представителей клубов и прессі. Начнется процедура в 18:00. Напомним, впервые за пять лет в групповом раунде ЛЧ выступят два клуба из Украины.Донецкий "Шахтер" попал во вторую корзину, киевское "Динамо" – в третью. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео мерориятия.
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Напомним, участники группового этапа разделены на четыре корзины по клубному рейтингу. Их распределяют на восемь групп. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а занявшие третьи места перейдут в Лигу Европы.
Корзины Лиги чемпионов:
КОРЗИНА 1
- "Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)
- "Ливерпуль" (Англия) – 99.000
- "Ювентус" (Италия) – 117.000
- "Бавария" (Германия) – 136.000
- "ПСЖ" (Франция) – 113.000
- "Зенит" (Россия) – 64.000
- "Порту" (Португалия) – 75.000
- "Севилья" (Испания) – 102.000
КОРЗИНА 2
- "Барселона" (Испания) – 128.000
- "Атлетико" (Испания) – 127.000
- "Манчестер Сити" (Англия) – 116.000
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000
- "ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000
- "Боруссия" Д (Германия) – 85.000
- "Челси" (Англия) – 83.000
- "Аякс" (Нидерланды) – 69.500
3-я корзина
- ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000
- "Зальцбург" (Австрия) – 53.500
- РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000
- "Интер" (Италия) – 44.000
- "Олимпиакос" (Греция) – 43.000
- "Лацио" (Италия) – 41.000
- "Краснодар" (Россия) – 35.500
- "Аталанта" (Италия) – 33.500
4-я корзина:
- "Локомотив" (Россия) – 33.000
- "Марсель" (Франция) – 31.000
- "Брюгге" (Бельгия) – 28.500
- "Боруссия" М (Германия) – 26.000
- "Истанбул" (Турция) – 21.500
- "Мидтьюлланн" (Дания) – 14.500
- "Ренн" (Франция) – 14.000
- "Ференцварош" (Венгрия) – 9.000
В составе "Динамо" только семь футболистов ранее играли в Лиге чемпионов.
Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и пробилось в групповой этап:
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