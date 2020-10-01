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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция выбора соперников "Динамо" и "Шахтера"

1 октября, 10:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В четверг вечером 32 команды распределят по квартетам элитного турнира

Самый престижный клубный турнир планеты, Лига чемпионов, в первый день октября проводит жеребьевку групповой стадии. Происходит это необычно поздно, в предыдущие годы в такое время команды уже играли по два тура. Связано это, как известно, с пандемией коронавируса, которая остановила европейский футбол весной. Собственно по этой же причине жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов перенесли из Греции в Швейцарию.

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Изначально функционеры хотели организовать масштабное мероприятие в Афинах, но из-за санитарных ограничений отменили его. Поэтому распределять команды по группам будут в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне без представителей клубов и прессі. Начнется процедура в 18:00. Напомним, впервые за пять лет в групповом раунде ЛЧ выступят два клуба из Украины.Донецкий "Шахтер" попал во вторую корзину, киевское "Динамо" – в третью. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео мерориятия.

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Напомним, участники группового этапа разделены на четыре корзины по клубному рейтингу. Их распределяют на восемь групп. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а занявшие третьи места перейдут в Лигу Европы.

Корзины Лиги чемпионов:

КОРЗИНА 1

  • "Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)
  • "Ливерпуль" (Англия) – 99.000
  • "Ювентус" (Италия) – 117.000
  • "Бавария" (Германия) – 136.000
  • "ПСЖ" (Франция) – 113.000
  • "Зенит" (Россия) – 64.000
  • "Порту" (Португалия) – 75.000
  • "Севилья" (Испания) – 102.000

КОРЗИНА 2

  • "Барселона" (Испания) – 128.000
  • "Атлетико" (Испания) – 127.000
  • "Манчестер Сити" (Англия) – 116.000
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000
  • "ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000
  • "Боруссия" Д (Германия) – 85.000
  • "Челси" (Англия) – 83.000
  • "Аякс" (Нидерланды) – 69.500
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3-я корзина

В тренде
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  • ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000
  • "Зальцбург" (Австрия) – 53.500
  • РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000
  • "Интер" (Италия) – 44.000
  • "Олимпиакос" (Греция) – 43.000
  • "Лацио" (Италия) – 41.000
  • "Краснодар" (Россия) – 35.500
  • "Аталанта" (Италия) – 33.500

4-я корзина:

  • "Локомотив" (Россия) – 33.000
  • "Марсель" (Франция) – 31.000
  • "Брюгге" (Бельгия) – 28.500
  • "Боруссия" М (Германия) – 26.000
  • "Истанбул" (Турция) – 21.500
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – 14.500
  • "Ренн" (Франция) – 14.000
  • "Ференцварош" (Венгрия) – 9.000

В составе "Динамо" только семь футболистов ранее играли в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и пробилось в групповой этап:

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