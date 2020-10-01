Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция выбора соперников "Динамо" и "Шахтера"

Самый престижный клубный турнир планеты, Лига чемпионов, в первый день октября проводит жеребьевку групповой стадии. Происходит это необычно поздно, в предыдущие годы в такое время команды уже играли по два тура. Связано это, как известно, с пандемией коронавируса, которая остановила европейский футбол весной. Собственно по этой же причине жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов перенесли из Греции в Швейцарию.

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Изначально функционеры хотели организовать масштабное мероприятие в Афинах, но из-за санитарных ограничений отменили его. Поэтому распределять команды по группам будут в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне без представителей клубов и прессі. Начнется процедура в 18:00. Напомним, впервые за пять лет в групповом раунде ЛЧ выступят два клуба из Украины.Донецкий "Шахтер" попал во вторую корзину, киевское "Динамо" – в третью. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, фото и видео мерориятия.

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Напомним, участники группового этапа разделены на четыре корзины по клубному рейтингу. Их распределяют на восемь групп. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а занявшие третьи места перейдут в Лигу Европы.

Корзины Лиги чемпионов:

КОРЗИНА 1

"Реал" (Испания) – 134.000 (клубный коэффициент)

"Ливерпуль" (Англия) – 99.000

"Ювентус" (Италия) – 117.000

"Бавария" (Германия) – 136.000

"ПСЖ" (Франция) – 113.000

"Зенит" (Россия) – 64.000

"Порту" (Португалия) – 75.000

"Севилья" (Испания) – 102.000

КОРЗИНА 2

"Барселона" (Испания) – 128.000

"Атлетико" (Испания) – 127.000

"Манчестер Сити" (Англия) – 116.000

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – 100.000

"ШАХТЕР" (УКРАИНА) – 85.000

"Боруссия" Д (Германия) – 85.000

"Челси" (Англия) – 83.000

"Аякс" (Нидерланды) – 69.500

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3-я корзина

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ДИНАМО" (УКРАИНА) – 55.000

"Зальцбург" (Австрия) – 53.500

РБ "Лейпциг" (Германия) – 49.000

"Интер" (Италия) – 44.000

"Олимпиакос" (Греция) – 43.000

"Лацио" (Италия) – 41.000

"Краснодар" (Россия) – 35.500

"Аталанта" (Италия) – 33.500

4-я корзина:

"Локомотив" (Россия) – 33.000

"Марсель" (Франция) – 31.000

"Брюгге" (Бельгия) – 28.500

"Боруссия" М (Германия) – 26.000

"Истанбул" (Турция) – 21.500

"Мидтьюлланн" (Дания) – 14.500

"Ренн" (Франция) – 14.000

"Ференцварош" (Венгрия) – 9.000

В составе "Динамо" только семь футболистов ранее играли в Лиге чемпионов.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и пробилось в групповой этап:

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Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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