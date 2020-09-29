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Впервые за пять лет в группе Лиги чемпионов выступят две украинские команды

29 сентября, 23:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

А киевляне в последний раз играли в главном еврокубковом турнире в сезоне 2016/2017 годов

Киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов дважды обыграл бельгийский "Гент" и завоевало путевку в групповой этап турнира, где их уже ждет чемпион Украины донецкий "Шахтер". Две украинские команды выступят в основной сетке турнира впервые за пять лет!

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В предыдущий раз "Динамо" и "Шахтер" вместе играли на групповом этапе в сезоне 2015/2016 годов. В том сезоне "Динамо" дошло до 1/8 финала, а "Шахтер" занял третье место в группе, но затем в Лиге Европы остановился только в полуфинале.

Также напомним, что "Динамо" в предыдущий раз играло в основной сетке Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017 годов, когда заняли последнее место в группе.

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Отметим, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Благодаря высокому клубному рейтингу "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" будет жеребится из третьей.

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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