Боженька отвел! Футболист Шахтера рассказал о серьезности своей травмы

Защитник Шахтера, победитель молодежного ЧМ-2019 Валерий Бондарь рассказал, насколько серьезной оказалась травма, которую он получил в воскресном матче УПЛ против Александрии.

"Многие говорили, что, по показаниям, там были "кресты". На следующий день сделали МРТ. Боженька отвел, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена. Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию – подождать нужно больше, если нет – понадобится меньше времени для восстановления. Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно все покажет", – цитирует Валерия Бондаря Футбол NEWS