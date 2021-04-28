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Боженька отвел! Футболист Шахтера рассказал о серьезности своей травмы

28 апреля, 11:48

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Валерия Бондаря, были опасения, что он порвал крестообразные связки. К счастью, они не подтвердились. Тем не менее на поле игрока увидим еще не скоро

Валерий Бондарь

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник Шахтера, победитель молодежного ЧМ-2019 Валерий Бондарь рассказал, насколько серьезной оказалась травма, которую он получил в воскресном матче УПЛ против Александрии.

"Многие говорили, что, по показаниям, там были "кресты". На следующий день сделали МРТ. Боженька отвел, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена. Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию – подождать нужно больше, если нет – понадобится меньше времени для восстановления. Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно все покажет", – цитирует Валерия Бондаря Футбол NEWS

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Андрей Шевченко и Валерий Бондарь

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь / Фото: ФФУ

Как говорил ранее директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский, пока принято решение о консервативном лечении центрального защитника, ориентировочный срок восстановления Бондаря – три месяца.

Таким образом Бондарь, как и Жуниор Мораес, у которого ранее был диагностирован разрыв крестообразной связки колена, не сможет выступить на Евро.

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Обзор матча Александрия – Шахтер (2:0)

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