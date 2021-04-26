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Защитник сборной Украины разорвал связки и не поможет команде на Евро-2020

26 апреля, 20:29

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист донецкого Шахтера Валерий Бондарь получил тяжелую травму колена в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии

Валерий Бондарь

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вчера в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (0:2) молодой защитник Шахтера Валерий Бондарь получил ужасную травму на ровном месте и был заменен в первом тайме. А сегодня стали известны детали повреждения футболиста сборной Украины.

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О повреждении 22-летнего украинца рассказал директор департамента медицины Шахтера Дмитрий Скибинский:

"В матче с Александрией Валерий получил достаточно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава. На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев"

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь

Андрей Шевченко и Валерий Бондарь / Фото: ФФУ

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В текущем сезоне воспитанник донецкого клуба Валерий Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, один – в Кубке Украины и шесть – в Лиге чемпионов. А теперь футболист не только не доиграет сезон в УПЛ, но и не сможет сыграть на чемпионате Европы-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля.

Ранее жуткую травму получил Жуниор Мораес. Форвард Шахтера также пропустит Евро-2020.

Смотрите, как Бондарь забивал за Шахтер

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травма защитник Сборная Украины Шахтер Донецк Евро-2020 Валерий Бондарь
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