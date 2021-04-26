Українська
$ 27,9
33,67
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шахтер заплатил 410 миллионов налогов 2020-м году

26 апреля, 14:34

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Шахтер стал единственным украинским спортивным клубом, попавшим в ТОП-200 налогоплательщиков

"Шахтер"

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Проект "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" опубликовал рейтинг из ТОП-200 компаний-налогоплательщиков Украины за 2020-й год.

Реклама

На 133-м месте в рейтинге расположился футбольный клуб Шахтер, заплативший в бюджет Украины более 410 миллионов гривен в 2020-м году. Это на 5% больше, чем в 2019-м году, когда Шахтер по итогам года стал 144-м.

В тренде
Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

Отметим, что Шахтер стал единственным украинским спортивным клубом, попавшим в ТОП-200 налогоплательщиков. В основном в рейтинге представлены крупные торговые сети, энергохолдинги и производственные предприятия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Шахтер Донецк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании теплаФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять