Шахтер заплатил 410 миллионов налогов 2020-м году

Шахтер стал единственным украинским спортивным клубом, попавшим в ТОП-200 налогоплательщиков

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Проект "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" опубликовал рейтинг из ТОП-200 компаний-налогоплательщиков Украины за 2020-й год.

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На 133-м месте в рейтинге расположился футбольный клуб Шахтер, заплативший в бюджет Украины более 410 миллионов гривен в 2020-м году. Это на 5% больше, чем в 2019-м году, когда Шахтер по итогам года стал 144-м.

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Отметим, что Шахтер стал единственным украинским спортивным клубом, попавшим в ТОП-200 налогоплательщиков. В основном в рейтинге представлены крупные торговые сети, энергохолдинги и производственные предприятия.

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