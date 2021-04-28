Боженька відвів! Футболіст Шахтаря розповів про серйозність своєї травми

За словами Валерія Бондаря, були побоювання, що він порвав хрестоподібні зв'язки. На щастя, вони не підтвердилися. Проте на полі гравця побачимо ще не скоро

Валерій Бондар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Захисник Шахтаря, переможець молодіжного ЧС-2019 Валерій Бондар розповів, наскільки серйозною виявилася травма, якої він зазнав у недільному матчі УПЛ проти Олександрії.

"Багато хто казав, що там могли бути "хрести". Наступного дня зробили МРТ. Боженька відвів, хрестоподібні зв'язки і меніски цілі. Порвав бічну зв'язку коліна. Терміни відновлення залежатимуть від того, чи потрібна буде операція. Якщо доведеться робити операцію – почекати потрібно більше, якщо ні – знадобиться менше часу для відновлення. Зараз не можу нічого прогнозувати, тому що ще потрібно зробити одне дослідження, яке точно все покаже", – цитує Валерія Бондаря Футбол NEWS

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Андрій Шевченко і Валерій Бондар / Фото: ФФУ

Як говорив раніше директор департаменту медицини Шахтаря Дмитро Скибинський, поки прийнято рішення про консервативне лікуванні центрального захисника, орієнтовний строк відновлення Бондаря – три місяці.

Отже, Бондар, як і Жуніор Мораес, у якого раніше був діагностований розрив хрестоподібної зв'язки коліна, не зможе виступити на Євро.

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Огляд матчу Олександрія – Шахтар (2:0)