Звезда мирового бокса: "Молюсь за всех бойцов в Украине!"

Американский боксер Райан Гарсия поддержал всех защитников Украины, которые сражаются с российскими оккупантами

Райан Гарсия поддержал украинских боксеров, ставших на защиту своей Родины / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Непобежденный американский проспект Райан Гарсия публично высказал свою гражданскую позицию, поддержав украинское государство в трудную минуту. При этом Гарсия не забыл упомянуть своих украинских коллег.

"Молюсь за всех бойцов в Украине, которые сражаются за свою страну. Мое сердце с вами. Возвращайтесь целыми", – написал Райан Гарсия на своей странице в Twitter, отметив в публикации Василия Ломаченко, Владимира Кличко и Александра Усика.

Prayers out to all the fighters in Ukraine fighting for their country my heart is with you come back safe @VasylLomachenko@Klitschko@usykaa — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 28, 2022

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Напомним, Владимир Кличко еще в начале февраля записался в бригаду территориальной обороны Киева.

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А вчера стало известно, что конкурент экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вступил в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны.

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