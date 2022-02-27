Украинский футболист в Болгарии: россияне подходят – просят прощения

Защитник Лудогорца Игорь Пластун рассказал, как на вторжение Путина в Украину реагируют соотечественники агрессора в Болгарии

Россияне просят прощения у семьи Пластуна / Фото: Коллаж: Сегодня

Уроженец Киева экс-футболист сборной Украины Игорь Пластун, сейчас выступающий за болгарский Лудогорец, назвал президента РФ дьяволом. За его злодеяния у семьи Игоря в Болгарии просят прощения другие россияне.

"У нас была игра, к моей жене подходили люди, немного. Разград – небольшой город в Болгарии, но здесь есть некоторые семьи из России, из Украины. К моей жене подходили русские, говорили: "Извините нас, пожалуйста. Это не наши идеи, не то, что мы хотим", – приводит слова 31-летнего Пластуна Tribuna.com.

"Один дьявол со своей свитой", – так говорит Пластун о Путине...

"Наш народ уже никогда не проиграет", – уверен украинский футболист.

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Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом. Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.