Позор! Бельгийского спортсмена заставили снять повязку Украины по указке миллиардера из России

Рапирист Стеф Де Гриф поддержал Украину на этапе Кубка мира в Каире, но под угрозой дисквалификации все-таки снял сине-желтую повязку по требованию прихвостней друга Путина

Бельгиец Стеф Де Гриф жалеет, что не пошел против Алишера Усманова до конца / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Пеле, Шумахером, Левандовски и другими звездами мирового спорта поддержать Украину решил бельгийский фехтовальщик Стеф Де Гриф.

На этапе Кубка мира среди рапиристов в египетском Каире он надел на руку повязку сине-желтых цветов украинского флага.

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По ходу своего поединка против корейца Ха бельгиец лидировал 11:9. И в этот момент к нему подбежали организаторы соревнований и по жалобе делегации РФ потребовали снять "украинскую повязку" – иначе его дисквалифицируют.

Стеф Де Гриф согласился (о чем сейчас очень жалеет), но, потеряв концентрацию на самом поединке, уступил корейцу – 10:15.

Об этом сообщает ukrfencing.

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ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ?

Почему лучшему футболисту мира Роберту Левандовски накануне никто не запретил играть в чемпионате Германии с украинской капитанской повязкой на руке, а бельгийскому фехтовальщику запретили?

Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters

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Ответ прост. Главой Международной федерации фехтования является друг агрессора Путина – российский миллиардер Алишер Усманов.

Алишер Усманов / Фото: Getty Images

Вот что по поводу поступка бельгийского рапириста Стефа Де Грифа в Каире написал у себя в Instagram его родственник Алан Де Гриф:

"Мы можем гордиться лучшим студентом-фехтовальщиком Бельгии. Стеф, надев сине-желтую повязку в знак солидарности со страдающим украинским народом, вел в счете против своего соперника, когда французский и итальянский директора турнира приказали ему снять повязку, потому что это, дескать, было незаконно, и сделали они это после жалобы России".

"Вы можете в это поверить? Трусливые директора турнира сказали Стефу, что они поддерживают его ход, но правила есть правила. Видимо, в их глазах вторжение в Украину было законным".

"Стеф подчинился, но в то же время сразу потерял необходимую для победы концентрацию. Теперь он опустошен и горько сожалеет о том, что поддался на трусость итальянского и французского директоров турнира. Сожалеет, что не отказался снять повязку, ведь тогда техническому руководству пришлось бы его дисквалифицировать, и руководство турнира взяло бы на себя всю ответственность за это решение. Теперь Стеф проиграл, проблема решена".

"Но сегодня Стеф может смело посмотреть на себя в зеркало, в отличие от слабаков, которые пришли прервать его матч. Стеф, ты не представляешь, как я горжусь тобой! В Каире ты (почти) единственный осмелился выразить свое неодобрение по поводу вторжения России в Украину. Ты занял 47-е место, но сохранил достоинство".

Добавим, что в том же Каире сборная Украины по фехтованию на рапирах в знак протеста против войны со стороны России отказалась выйти на матч против представителей страны-агрессора в 1/8 финала командного турнира – украинцам засчитали техническое поражение, но зрители на трибунах устроили им овацию.