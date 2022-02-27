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Позор! Бельгийского спортсмена заставили снять повязку Украины по указке миллиардера из России

Максим Мельник Максим Мельник редактор разделов Техно и Игра
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27 февраля, 21:45
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Рапирист Стеф Де Гриф поддержал Украину на этапе Кубка мира в Каире, но под угрозой дисквалификации все-таки снял сине-желтую повязку по требованию прихвостней друга Путина
Бельгиец Стеф Де Гриф жалеет, что не пошел против Алишера Усманова до конца
Бельгиец Стеф Де Гриф жалеет, что не пошел против Алишера Усманова до конца / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Пеле, Шумахером, Левандовски и другими звездами мирового спорта поддержать Украину решил бельгийский фехтовальщик Стеф Де Гриф.

На этапе Кубка мира среди рапиристов в египетском Каире он надел на руку повязку сине-желтых цветов украинского флага.

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По ходу своего поединка против корейца Ха бельгиец лидировал 11:9. И в этот момент к нему подбежали организаторы соревнований и по жалобе делегации РФ потребовали снять "украинскую повязку" – иначе его дисквалифицируют.

Стеф Де Гриф согласился (о чем сейчас очень жалеет), но, потеряв концентрацию на самом поединке, уступил корейцу – 10:15.

Об этом сообщает ukrfencing.

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ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧИЛОСЬ?

Почему лучшему футболисту мира Роберту Левандовски накануне никто не запретил играть в чемпионате Германии с украинской капитанской повязкой на руке, а бельгийскому фехтовальщику запретили?

Левандовски с украинской капитанской повязкой
Левандовски с украинской капитанской повязкой / Фото: Reuters

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Ответ прост. Главой Международной федерации фехтования является друг агрессора Путина – российский миллиардер Алишер Усманов.

Алишер Усманов
Алишер Усманов / Фото: Getty Images

Вот что по поводу поступка бельгийского рапириста Стефа Де Грифа в Каире написал у себя в Instagram его родственник Алан Де Гриф:

"Мы можем гордиться лучшим студентом-фехтовальщиком Бельгии. Стеф, надев сине-желтую повязку в знак солидарности со страдающим украинским народом, вел в счете против своего соперника, когда французский и итальянский директора турнира приказали ему снять повязку, потому что это, дескать, было незаконно, и сделали они это после жалобы России".

"Вы можете в это поверить? Трусливые директора турнира сказали Стефу, что они поддерживают его ход, но правила есть правила. Видимо, в их глазах вторжение в Украину было законным".

"Стеф подчинился, но в то же время сразу потерял необходимую для победы концентрацию. Теперь он опустошен и горько сожалеет о том, что поддался на трусость итальянского и французского директоров турнира. Сожалеет, что не отказался снять повязку, ведь тогда техническому руководству пришлось бы его дисквалифицировать, и руководство турнира взяло бы на себя всю ответственность за это решение. Теперь Стеф проиграл, проблема решена".

"Но сегодня Стеф может смело посмотреть на себя в зеркало, в отличие от слабаков, которые пришли прервать его матч. Стеф, ты не представляешь, как я горжусь тобой! В Каире ты (почти) единственный осмелился выразить свое неодобрение по поводу вторжения России в Украину. Ты занял 47-е место, но сохранил достоинство".

Добавим, что в том же Каире сборная Украины по фехтованию на рапирах в знак протеста против войны со стороны России отказалась выйти на матч против представителей страны-агрессора в 1/8 финала командного турнира – украинцам засчитали техническое поражение, но зрители на трибунах устроили им овацию.

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