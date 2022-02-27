Украинцы отказались фехтовать с россиянами в Каире: реакция зрителей (видео)

Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на матч против команды страны-агрессора в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в египетском Каире – нашим аплодировали

Украинцы отказались разделить фехтовальную дорожку с агрессорами / Фото: Instagram

"Это наш протест против войны. Мы не можем фехтовать сегодня с ними, потому что наши семьи в опасности. Надеюсь, вы нас понимаете", – обратился к организаторам представитель украинской команды.

Когда наша команда уходила, болельщики на арене в Каире ей аплодировали.

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Украинским рапиристам засчитали техническое поражение. Но за украинцев отомстили американцы, одолевшие рашистов в финале – 45-34.

Сборная Украины в Каире с плакатом: "Остановите Россию! Остановите войну! Спасите Украину! Спасите Европу!"