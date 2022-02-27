Українці відмовилися фехтувати з росіянами у Каїрі: реакція глядачів (відео)

"Це наш протест проти війни. Ми не можемо фехтувати сьогодні з ними, бо наші сім'ї у небезпеці. Сподіваюся, ви нас розумієте", – звернувся до організаторів представник української команди.
Коли наша команда йшла, уболівальники на арені в Каїрі їй аплодували.
Українським рапіристам зарахували технічну поразку. Але за українців помстилися американці, які подолали рашистів у фіналі – 45-34.
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Збірна України в Каїрі з плакатом: "Зупиніть Росію! Зупиніть війну! Врятуйте Україну! Врятуйте Європу!"