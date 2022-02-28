"Куда вы, су*а, едете? Идите на **й!" Воронин проклял российских варваров

Уроженец Одессы не смог сдержать эмоции после вероломного вторжения армии Путина. Воронин жестко выступил в своем Instagram против рашистских агрессоров.
"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте свои глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит.
Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й!
Это сейчас под Киевом, но вам снова скажут, что мы сами себя уничтожаем", – написал Воронин.
Отметим, что сейчас Андрей Воронин работает ассистентом главного тренера московского Динамо.
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