"Куди ви, су*а, їдете? Ідіть на **й!" Воронін прокляв російських варварів

Уродженець Одеси не зміг стримати емоцій після віроломного вторгнення армії Путіна. Воронін жорстко виступив у своєму Instagram проти рашистських агрессорів.
"Прокиньтеся, люди, це по-вашому світ? Відкрийте свої очі, досить мовчати і вдавати, ніби нічого не відбувається.
Куди ви, су*а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й!
Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі знищуємо себе", – написав Воронін.
Зазначимо, що зараз Андрій Воронін працює помічником головного тренера московського Динамо.
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