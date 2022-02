Зірка світового боксу: "Молюсь за всіх бійців в Україні!"

Непереможений американський проспект Раян Гарсія публічно висловив свою громадянську позицію, підтримавши українську державу у скрутну хвилину. При цьому Гарсія не забув згадати своїх українських колег.

Prayers out to all the fighters in Ukraine fighting for their country my heart is with you come back safe @VasylLomachenko@Klitschko@usykaa