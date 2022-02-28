Зірка світового боксу: "Молюсь за всіх бійців в Україні!"

Непереможений американський проспект Раян Гарсія публічно висловив свою громадянську позицію, підтримавши українську державу у скрутну хвилину. При цьому Гарсія не забув згадати своїх українських колег.
"Молюся за всіх бійців в Україні, які борються за свою країну.
Моє серце з вами. Повертайтеся цілими", – написав Раян Гарсія на своїй сторінці у Twitter, позначивши в публікації Василя Ломаченка, Володимира Кличка та Олександра Усика.
Prayers out to all the fighters in Ukraine fighting for their country my heart is with you come back safe @VasylLomachenko@Klitschko@usykaa— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 28, 2022
Нагадаємо, Володимир Кличко ще на початку лютого записався до бригади територіальної оборони Києва.
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А вчора стало відомо, що конкурент ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вступив до лав Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони.