Зірка світового боксу: "Молюсь за всіх бійців в Україні!"

Американський боксер Раян Гарсія підтримав усіх захисників України, які борються з російськими окупантами

Райан Гарсія підтримав українських боксерів, які стали на захист своєї Батьківщини / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Непереможений американський проспект Раян Гарсія публічно висловив свою громадянську позицію, підтримавши українську державу у скрутну хвилину. При цьому Гарсія не забув згадати своїх українських колег.

"Молюся за всіх бійців в Україні, які борються за свою країну. Моє серце з вами. Повертайтеся цілими", – написав Раян Гарсія на своїй сторінці у Twitter, позначивши в публікації Василя Ломаченка, Володимира Кличка та Олександра Усика.

Prayers out to all the fighters in Ukraine fighting for their country my heart is with you come back safe @VasylLomachenko@Klitschko@usykaa — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 28, 2022

Реклама

Нагадаємо, Володимир Кличко ще на початку лютого записався до бригади територіальної оборони Києва.

Володимир Кличко подає документи

А вчора стало відомо, що конкурент ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вступив до лав Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони.

Реклама