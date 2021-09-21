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Зря он послал Ломаченко: бой Лопеса снова переносят

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 сентября, 09:34
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Простой американского обидчика Василия Ломаченко Теофимо Лопеса затягивается – его поединок против австралийца Джорджа Камбососа опять сдвинули во времени
После боя с Ломаченко Лопес продолжает оставаться без дела
После боя с Ломаченко Лопес продолжает оставаться без дела / Фото: Top Rank Instagram

Это уже не смешно. Бой Лопес – Камбосос сдвинули в пятый раз.

Ранее поединок назначали на 5 июня, 19 июня, 14 августа, 11 сентября и 4 октября.

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Теперь же его хотят перенести уже на 16 октября. Местом проведения называется арена Barclays Сenter в Нью-Йорке.

Новое решение о переносе, которое пока еще не утверждено, вызвано нежеланием конкурировать за зрительскую аудиторию с матчем по американскому футболу между Oakland Raiders и San Diego Chargers. Почему организаторы не подумали об этом ранее – загадка.

"Мы пытаемся устроить бой 16 октября вместо 4-го. Мы поняли, что в понедельник вечером состоится игра Лас-Вегас Рэйдерс против Лос-Анджелес Чарджерс. Затем начали смотреть на другие события на этой неделе. В тот же вечер состоится плей-офф Главной лиги бейсбола, затем – большой боксерский поединок (Фьюри – Уайлдер 9 октября)"

"Между менеджерами идет активное обсуждение по поводу переноса на 16 октября. Международная боксерская федерация (IBF) уже дала свое согласие, если бойцы будут не против", – заявил босс стриминговой компании Triller Райан Кавана.

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Только вот, по данным инсайдеров, Лопес категорически против очередного смещения поединка с Камбососом – его это переносы достали.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко
Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Хотя все могло быть куда более определенно для Лопеса, согласись он на реванш с Ломаченко.

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Напомним, изначально в лагере американца заявляли о согласии провести повторную драку с украинцем в декабре.

Однако позже отец Лопеса послал Ломаченко.

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