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Бой чемпиона мира, побившего Ломаченко, перенесли из-за блогера

12 мая, 11:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американец Теофимо Лопес будет биться с австралийцем Джорджем Камбососом не 5, а 19 июня из-за того, что 6 июня состоится бой Мейвезера и Логана Пола

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

В первый месяц лета в Майами пройдут два крупных вечера бокса. В субботу, 5 июня, должны были биться Теофимо Лопес и Джордж Камбосос. А на следующий день там же ожидается поединок "пенсионера" Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола. Однако после довольно длительных размышлений организаторы первого мероприятия решили его подвинуть на пару недель, чтобы у публики не было пресыщения от зрелищ.

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Недавно Лопес в футболке мафиози заглянул Камбососу в глаза.

Таким образом, обидчик Ломаченко будет защищать свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO, WBA, IBF от притязаний австралийца 19 июня. Изменения уже внесены на популярный сайт BoxRec.

Выходит, в нынешние времена люди, создающие зрелище – такие как братья-блогеры Полы, заметно влияют на планы и заработки профессиональных спортсменов. Недавно блогер-боксер заработал десятки миллионов.

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Примечательно, что в андеркарте боя 23-летнего Теофимо и 27-летнего Джорджа состоится и чемпионский поединок среди женщин. К слову, на профессиональном ринге у Лопеса 16 побед (12 – досрочных), у Камбососа – 19 (10).

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Ранее Лопес надел футболку с трезубцем и прокричал "Слава Украине!"

Смотрите, как Теофимо заигрывал с медсестрами во время сдачи теста на коронавирус:

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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