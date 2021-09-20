Да пошел на х** Ломаченко: украинцу поставили жесткий ультиматум

Теофимо Лопес-старший сказал, что должен сделать Василий Ломаченко, чтобы получить реванш с его сыном. Иначе украинец не сможет отыграться за поражение

Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса поставил условие Василию Ломаченко, если тот хочет реванша. Украинец должен вслед за его сыном подняться в первый полусредний дивизион.

Хотя Василий уже назвал имя и дату следующего боя. Ломаченко против Терминатора: таких соперников у Васи еще не было

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"Послушайте, что, черт побери, нам даст Лома? Пошел он на х**. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес. Я не буду гребаным идиотом, который спустит своего сына в легкий дивизион к Ломаченко.

Они думают, что мы, б**ть, тупицы, которые рискнут всем, ничего не получив взамен?" – цитирует Лопеса-старшего fightnews.info.

Год назад Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Но продолжает убеждать, что выиграл тот бой. Хотя посмотрите решение судей. Оно убедительное: 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу Лопеса.

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/ Фото: Telegram

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