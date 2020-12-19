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В ожидании Усика Майк Хантер избивает "мешки": видео нокаута

19 декабря, 13:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Американский супертяж одержал свою первую победу за 15 месяцев

Потенциальный соперник Александра Усика американец Майкл Хантер в ожидании реванша с украинцем разминается на малоизвестных "мешках". Накануне Хантер легко разобрался с Шоном Лафери. Бой завершился уже в четвертом раунде.

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Хантер зажал Лафери в углу и принялся колотить. Шон выдержал несколько ударов, но затем опустился на колено, однако Майкл не остановился и еще раз отвесил удар безоружному сопернику. Рефери отсчитал нокдаун, но затем просигнализировал о завершении боя. Лафери потерпел четвертое поражение в карьере.

Хантер же одержал 19-ю победу в профи. На его счету одно поражение, которое ему нанес Усик еще во времена выступления в крузервейте. Также недавно Хантер встречался с россиянином Александром Поветкиным и разошелся с ним миром. Победа над Лафери стала для него первой за 15 месяцев.

Напомним, что сегодня ночью казахстанский боксер Геннадий Головкин победил поляка Камила Шемерету и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Головкин – Шеремета: обзор и полная запись боя.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram
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бокс Майкл Хантер видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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