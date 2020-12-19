Головкин – Шеремета: обзор и полная запись боя

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил поляка Камила Шемерету и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Уже в первом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун. Затем он повторил это во втором, четвертом и седьмом раундах, после чего рефери, переговорив с углом поляка, остановил поединок.

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Головкин одержал 41-ю победу на профессиональном ринге, а Шеремета потерпел первое поражение при 21-й победе.

Как мы писали ранее, Головкин уничтожил Шеремету: статистика ударов. Шеремета попал всего 59 раз, у Головкина – почти в четыре раза больше.

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