Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Головкин – Шеремета: обзор и полная запись боя

19 декабря, 07:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Избиение поляка после седьмого раунда остановил рефери

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил поляка Камила Шемерету и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Уже в первом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун. Затем он повторил это во втором, четвертом и седьмом раундах, после чего рефери, переговорив с углом поляка, остановил поединок.

Реклама

Головкин одержал 41-ю победу на профессиональном ринге, а Шеремета потерпел первое поражение при 21-й победе.

Как мы писали ранее, Головкин уничтожил Шеремету: статистика ударов. Шеремета попал всего 59 раз, у Головкина – почти в четыре раза больше.

Читайте также: Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным

В тренде
Российские фанаты получили тюремные сроки за Евро-2016, а их жертва осталась инвалидом
Реклама

Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс видео боя Геннадий Головкин Камил Шеремета

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять