Удар, как молот: непобедимый украинец из MMA нокаутировал россиянина в Москве

Украинский боец не проигрывает в клетке с 2012 года

Украинский боец MMA в супертяжелом весе Дмитрий Побережец победил россиянина Руслана Магомедова на турнире ACA 115 в Москве. На первой минуте 3-го раунда украинец ошарашил соперника ударом ноги, а затем бросился добивать. Дезориентированный Магомедов опустил руки и тут же поймал мощный хук с левой.

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Россиянин оказался на канвасе, а Побережец бросился его добивать, но спустя несколько секунд был остановлен рефери, который зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Видео нокаута:

Полное видео боя:

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35-летний Побережец одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также в его послужном списке пять поражений, правда, последнее – еще в 2012 году. Побережец провел второй бой после четырех летней паузы из-за серьезной травмы.

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