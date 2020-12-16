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В первом же раунде! Сын Кости Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии (видео)

16 декабря, 14:09

Олег Люлька Олег Люлька

Тим Цзю эффектно добыл свою 17 победу в 17 поединках

Австралийский боксер Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксера Кости Цзю, победил представителя Новой Зеландии Боуина Моргана в рамках вечера бокса в Параматте (Австралия). Цзю буквально вырубил соперника в первом же раунде.

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Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

"Было ли в планах победить так быстро? Мой соперник очень жесткий, и это было неожиданно. Я уважаю Боуина. Что дальше? Титульный бой здесь, в Австралии. Австралия этого совершенно точно заслуживает. Что бы я сказал сейчас отцу? Папа, как тебе? Все нормально?" – отметил Цзю-младший сразу после боя с Морганом

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26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (включая 12 нокаутов). Для 31-летнего Боуина Моргана это поражение стало вторым при 21 победе.

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бокс нокаут Костя Цзю Тим Цзю видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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