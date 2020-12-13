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Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя

13 декабря, 02:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Британский боксер доминировал на ринге на протяжении всего боя

Британец Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Бой состоялся на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

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Неприятности для Пулева начались в третьем раунде, когда Джошуа дважды подряд отправлял соперника на канвас. Особенно эффектно у него получилось пробить апперкотом.

Тем не менее, Пулев сумел подняться на ноги и выстоять до конца раунда. Болгарин пытался хоть как-то достать соперника, прибегая даже к грязным ударам во время клинчей, однако Джошуа успешно уходил от атак соперника.

Развязка поединка наступила в девятом раунде. Джошуа снова применил свой убийственный апперкот и отправил Пулева в нокдаун. В третий раз за бой. Кубрат достаточно быстро встал на ноги, но спустя несколько секунд об этом пожалел. Энтони снова обрушил на него серию ударов и в четвертый раз усадил болгарина на пятую точку. В этот раз Пулев даже не пытался встать на ноги. Стоя на коленях, он просто дожидался, пока рефери досчитает до десяти и остановит бой.

Обзор боя:

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Полная запись боя:

После боя Джошуа заявил, что хочет бой против Тайсона Фьюри, а тот в соцсетях ответил согласием. А вот об Александре Усике они даже не вспомнили.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

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Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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видео боя Кубрат Пулев Энтони Джошуа видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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