С кем Усику драться за пояс? Полный список кандидатов

Энтони Джошуа вообще не горит желанием драться с Александром Усиком. Чемпион готов пожертвовать поясом WBO ради встречи с Тайсоном Фьюри. При таких раскладах титул становится вакантным. Что дальше?

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Дальше Всемирная боксерская организация должна назначить чемпионский бой. Как правило, между первым и вторым номером рейтинга. Но не всегда пазл складывается, иногда это может быть и кто-то другой из топ-10. Допустим, Усик (№1) готов к драке, кто там в топ-10?

Львиное сердце жаждет реванша

№2. Джо Джойс (Великобритания)

35 лет, 12-0-0, 11 КО

Серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион Европейских игр (2015) и Игр Содружества (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2015) и чемпионата Европы (2013) в любителях.

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В 2013 году участвовал в World Series Boxing в команде "Британские львиные сердца", где уступил Александру Усику единогласным решением судей.

У профи имеет победы над такими известными боксерами, как Бермейн Стиверн, Брайант Дженнингс, Александр Устинов. Владеет поясом WBO International.

Знает вкус победы

№3. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

28 лет, 27-2-0, КО 21

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Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр (2010). Бывший чемпион мира по версии WBO (2016-2018) в супертяжелом весе. Завоевал вакантный титул в бою против Энди Руиса, проиграл – Энтони Джошуа.

Сбитый летчик

№4. Кубрат Пулев (Болгария)

39 лет, 28-2-0, 14 КО

Чемпион Европы (2008), бронзовый призер чемпионата мира (2005) и чемпионата Европы (2006) в любителях. В профи дважды дрался за чемпионский титул. В 2014-м проиграл нокаутом Кличко, а пару дней назад был нокаутирован Джошуа. Вряд ли WBO даст еще один шанс болгарину.

Крушитель Джошуа

№5. Энди Руис (Мексика)

31 год, 33-2-0, КО 22

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Полгода был чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, когда победил техническим нокаутом Джошуа. Проиграл реванш по очкам и не выпал из обоймы претендентов на чемпионские бои.

Надежда Океании

№6. Уэйн Фа (Тонга)

31 год, 19-10-0

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Бронзовый призер Игр Содружества наций (2010), чемпион Океании (2010). Приезжал в Киев, где в рамках World Series Boxing выступал за команду "Британские львиные сердца". И дрался против Усика! Проиграл. Среди профессионалов временный чемпион Азии и Океании по версии WBO Oriental. Пока что с серьезными соперниками не встречался в ринге.

Угроза из Острова Свободы

№7. Фрэнк Санчес Форе (Куба)

28 лет, 16-0-0, 12 КО

Владеет региональным титулом WBO-NABO, однако с топами пока не дрался.

Охотник

№8. Майкл Хантер (США)

32 года, 18-1-1, КО 12

В тяжелом весе уже встречался с Усиком и проиграл по очкам. В супертяжах свел вничью бой с Александром Поветкиным.

Китайский гигант

№9. Чжан Чжилэй (Китай)

37 лет, 22-0-0, 17 КО

Серебряный призер Олимпийских игр-2008. В полуфинале должен был встретиться с украинцем Вячеславом Глазковым, но тот снялся из-за травмы. На Олимпиаде-2012 в четвертьфинале проиграл по очкам (11-15) Энтони Джошуа. На профи-ринге еще с топовыми бойцами не встречался. Год назад победил по очкам украинца Андрея Руденко.

Гроза "мешков"

№10. Евгений Романов (Россия)

35 лет, 15-0-0, 11 КО

В своем последнем поединке защитил титул WBO Global, нокаутировав экс-чемпиона мира, 44-летнего, Сергея Ляховича.

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