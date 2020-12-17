С кем Усику драться за пояс? Полный список кандидатов

Энтони Джошуа вообще не горит желанием драться с Александром Усиком. Чемпион готов пожертвовать поясом WBO ради встречи с Тайсоном Фьюри. При таких раскладах титул становится вакантным. Что дальше?
Дальше Всемирная боксерская организация должна назначить чемпионский бой. Как правило, между первым и вторым номером рейтинга. Но не всегда пазл складывается, иногда это может быть и кто-то другой из топ-10. Допустим, Усик (№1) готов к драке, кто там в топ-10?
Львиное сердце жаждет реванша
№2. Джо Джойс (Великобритания)
35 лет, 12-0-0, 11 КО
Серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион Европейских игр (2015) и Игр Содружества (2014), бронзовый призер чемпионата мира (2015) и чемпионата Европы (2013) в любителях.
В 2013 году участвовал в World Series Boxing в команде "Британские львиные сердца", где уступил Александру Усику единогласным решением судей.
У профи имеет победы над такими известными боксерами, как Бермейн Стиверн, Брайант Дженнингс, Александр Устинов. Владеет поясом WBO International.
Знает вкус победы
№3. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
28 лет, 27-2-0, КО 21
Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр (2010). Бывший чемпион мира по версии WBO (2016-2018) в супертяжелом весе. Завоевал вакантный титул в бою против Энди Руиса, проиграл – Энтони Джошуа.
Сбитый летчик
№4. Кубрат Пулев (Болгария)
39 лет, 28-2-0, 14 КО
Чемпион Европы (2008), бронзовый призер чемпионата мира (2005) и чемпионата Европы (2006) в любителях. В профи дважды дрался за чемпионский титул. В 2014-м проиграл нокаутом Кличко, а пару дней назад был нокаутирован Джошуа. Вряд ли WBO даст еще один шанс болгарину.
Крушитель Джошуа
№5. Энди Руис (Мексика)
31 год, 33-2-0, КО 22
Полгода был чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, когда победил техническим нокаутом Джошуа. Проиграл реванш по очкам и не выпал из обоймы претендентов на чемпионские бои.
Надежда Океании
№6. Уэйн Фа (Тонга)
31 год, 19-10-0
Бронзовый призер Игр Содружества наций (2010), чемпион Океании (2010). Приезжал в Киев, где в рамках World Series Boxing выступал за команду "Британские львиные сердца". И дрался против Усика! Проиграл. Среди профессионалов временный чемпион Азии и Океании по версии WBO Oriental. Пока что с серьезными соперниками не встречался в ринге.
Угроза из Острова Свободы
№7. Фрэнк Санчес Форе (Куба)
28 лет, 16-0-0, 12 КО
Владеет региональным титулом WBO-NABO, однако с топами пока не дрался.
Охотник
№8. Майкл Хантер (США)
32 года, 18-1-1, КО 12
В тяжелом весе уже встречался с Усиком и проиграл по очкам. В супертяжах свел вничью бой с Александром Поветкиным.
Китайский гигант
№9. Чжан Чжилэй (Китай)
37 лет, 22-0-0, 17 КО
Серебряный призер Олимпийских игр-2008. В полуфинале должен был встретиться с украинцем Вячеславом Глазковым, но тот снялся из-за травмы. На Олимпиаде-2012 в четвертьфинале проиграл по очкам (11-15) Энтони Джошуа. На профи-ринге еще с топовыми бойцами не встречался. Год назад победил по очкам украинца Андрея Руденко.
Гроза "мешков"
№10. Евгений Романов (Россия)
35 лет, 15-0-0, 11 КО
В своем последнем поединке защитил титул WBO Global, нокаутировав экс-чемпиона мира, 44-летнего, Сергея Ляховича.
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