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Усика превратили в героя пародийного танца перед боем с Чисорой

31 октября, 23:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

В команде украинского боксера шутят накануне ответственного боя

В команде украинского боксера Александра Усика не сомневаются в победе над британцем Дереком Чисорой. Бой состоится сегодня в Лондоне, трансляция Усик- Чисора онлайн уже доступна на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

На официальном аккаунте бренда Александра Усика и его кума Василия Ломаченко LomUs в Instagram разместили провокационное видео, на котором главный персонаж с прифотошопленной головой украинца танцует, а вокруг ему хлопают Эдди Хирн, Тони Беллью и другие известные люди из мира бокса. К слову, это кусочек из популярного британского сериала "Офис".

"Быстренько разберемся на ринге и поедем на танцы", – подписали ролик.

В ожидании боя полистайте наш лонгрид про бой Усик – Чисора.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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