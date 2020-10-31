Усика превратили в героя пародийного танца перед боем с Чисорой

В команде украинского боксера Александра Усика не сомневаются в победе над британцем Дереком Чисорой. Бой состоится сегодня в Лондоне, трансляция Усик- Чисора онлайн уже доступна на нашем сайте.
Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало
На официальном аккаунте бренда Александра Усика и его кума Василия Ломаченко LomUs в Instagram разместили провокационное видео, на котором главный персонаж с прифотошопленной головой украинца танцует, а вокруг ему хлопают Эдди Хирн, Тони Беллью и другие известные люди из мира бокса. К слову, это кусочек из популярного британского сериала "Офис".
"Быстренько разберемся на ринге и поедем на танцы", – подписали ролик.
В ожидании боя полистайте наш лонгрид про бой Усик – Чисора.
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