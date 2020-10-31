Менеджер Чисоры раскрыл очень интимную подробность перед боем с Усиком

Ради плодотворной подготовки к бою с украинцем Александром Усиком, который состоится сегодня вечером в Лондоне, британцу Дереку Чисоре пришлось пойти на жертвы интимного характера. А именно – отказаться от секса. В необходимости воздержания Чисору по прозвищу "Война" убедил его менеджер Дэвид Хэй. Усик – Чисора онлайн боя

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Где смотреть бой Усик – Чисора

"Три месяца назад я сказал Дереку – если хочешь выиграть этот бой, тебе нужно правильно питаться, высыпаться, выполнять все тренировочные сессии, один день в неделю отдыхать. А когда до боя оставалось шесть недель, я сказал ему еще кое-что – надо отказаться от секса. Он так удивился: "А я не знал об этом". Я очень просто объяснил Чисоре, зачем это нужно. Когда лев наиболее опасен? Когда он голоден и не спаривается", – цитирует менеджера Чисоры Дэвида Хэя Talksport

Дерек Чисора / Фото: Instagram

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Ранее Чисора пригрозил накормить Усика своими ударами. "Ему придется съесть кожу с моих перчаток", – заявил британец.

Между тем Усик, отвечая на вопрос, сможет ли он остановить Чисору в субботу, сказал: "Спросите у Тони Белью". Напомним, последнего украинец два года назад нокаутировал в Манчестере.

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