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Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало поединка

31 октября, 14:59

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Британский тяжеловес попытается лишить украинца статуса непобедимого

В ночь с субботы 31 октября на воскресенье 1 ноября в Лондоне состоится большая битва супертяжеловесов. Непобежденному украинцу Александру Усику будет противостоять британский боксер Дерек Чисора. Победитель этого противостояния выходит на чемпиона по трем версиям Энтони Джошуа. Смотреть Усик – Чисора онлайнможно на нашем сайте.

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ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ЧИСОРА

КОГДА НАЧАЛО БОЯ. Вечер бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли" стартует в 20:00 по киевскому времени. Перед главным поединком пройдут пять боев "разогрева", после которых начнется битва Усика и Чисоры. Ориентировочно, главное событие должно начаться после 23:00.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ. Поединок на территории Украины на ТВ не покажут. Смотреть прямую трансляцию боя Усик – Чисора можно на сервисе Megogo в подписке. На территории России поединок покажет канал РЕН-ТВ, в Польше – канал TVP Sport. В Великобритании можно смотреть вечер бокса на SKY Box Office, также бой покажет хорватский канал Arena Sport 6.

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Прогноз на бой Усик – Чисора. Украинского боксера аналитики называют большим фаворитом сегодняшнего поединка. Коэффициент на победу Усика составляет всего 1.12, а на победу Чисоры – 5.50, на ничью – 25.0. Это означает, что вероятность победы Усика оценивается в 80%, в то время как шансы на успех Чисоры – в 16%, на ничью дают всего 4%.

УСИК – ЧИСОРА СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

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Все подробности в спецтеме Бой Усика

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бой где смотреть Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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