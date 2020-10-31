Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало поединка

В ночь с субботы 31 октября на воскресенье 1 ноября в Лондоне состоится большая битва супертяжеловесов. Непобежденному украинцу Александру Усику будет противостоять британский боксер Дерек Чисора. Победитель этого противостояния выходит на чемпиона по трем версиям Энтони Джошуа. Смотреть Усик – Чисора онлайнможно на нашем сайте.

Реклама

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ЧИСОРА

КОГДА НАЧАЛО БОЯ. Вечер бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли" стартует в 20:00 по киевскому времени. Перед главным поединком пройдут пять боев "разогрева", после которых начнется битва Усика и Чисоры. Ориентировочно, главное событие должно начаться после 23:00.

Читайте также: Усик против Чисоры – первый большой тест для украинца

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ. Поединок на территории Украины на ТВ не покажут. Смотреть прямую трансляцию боя Усик – Чисора можно на сервисе Megogo в подписке. На территории России поединок покажет канал РЕН-ТВ, в Польше – канал TVP Sport. В Великобритании можно смотреть вечер бокса на SKY Box Office, также бой покажет хорватский канал Arena Sport 6.

В тренде Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаря

Реклама

Прогноз на бой Усик – Чисора. Украинского боксера аналитики называют большим фаворитом сегодняшнего поединка. Коэффициент на победу Усика составляет всего 1.12, а на победу Чисоры – 5.50, на ничью – 25.0. Это означает, что вероятность победы Усика оценивается в 80%, в то время как шансы на успех Чисоры – в 16%, на ничью дают всего 4%.

УСИК – ЧИСОРА СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

.

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама