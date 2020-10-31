Когда Чисора дрался с Кличко, он еще был в аматорах. 5 главных побед Усика

Усик прошел путь от "золотой" Олимпиады в Лондоне, до претендента на титул в хэвивейте

Сегодня украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры. Противостоять экс-доминатору крузервейта будет, пожалуй, самый опытный соперник в карьере украинца. Восемь лет назад Чисора выстоял 12 раундов против Виталия Кличко. В то время Усик даже не думал о профессиональном ринге, наслаждаясь славой олимпийского чемпиона. Давайте проследим, какой путь проделал Усик от перспективного аматора до претендента на чемпионский титул в хэвивейте. Смотреть онлайн Усик – Чисора можно на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

2012. "Золото" Олимпиады!

После победы в Лондоне-2012 про Усика в Украине узнали даже те, кто никогда не интересовался боксом. Кадры победного гопака после финала с опытным итальянцем Руссо вмиг облетели Интернет. Неудивительно, что даже на его первые бои в профибоксе собирался аншлаг.

2016. Первый титул

В 2016 году Усик дошел до первой схватки за чемпионский пояс. В Польше он встретился с чемпионом мира WBO в 1-м тяжелом весе, непобежденным поляком Кшиштофом Гловацки. Грамотная тактика принесла Усику чемпионский титул единогласным решением судей. Украинец побил рекорд Холифилда, став чемпионом мира в 1-м тяжелом весе в 10-м поединке в профи. Холифилд сделал это в 12-ти боях.

2018. Самый сложный бой

Новый турнир WBSS позволил Усику быстро провести объединительный бой – в январе 2018 года в Риге. Вот только чемпион WBC Майрис Бриедис оказался не подарком. После 12 раундов рубки никто не был уверен в победителе. Александр находился в шаге от провала. Но после ничьей у двух судей третий таки отдал победу украинцу.

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2018. Объединение титулов

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К бою с Муратом Гассиевым Усика тайно готовил отец Ломаченко. Он подвел Александра к бою в такой форме, что у россиянина просто не было шансов. Но схватка проходила в Москве, что добавило ей принципиальности. А после победы единогласным решением судей Усик получил 4 пояса и Кубок Мохаммеда Али, став пятым в истории бокса абсолютным чемпионом мира.

2018 Последний бой в крузервейте

Поединок Усика с англичанином Тони Беллью стал последним для украинца в 1-м тяжелом весе. Плюс Усик таким образом выходил на рынок Великобритании, а также заработал рекордный гонорар – 2,5 млн евро. В итоге, проиграв первые раунды, украинец победил тяжелым нокаутом в 8-м. И о новой звезде заговорили в Британии и США.

И вот – первый серьезный тест для Усика в супертяжеловесах! Дерек Чисора на 17 кг тяжелее и имеет за плечами опыт боев с лучшими в этом дивизионе. В ночь на воскресенье узнаем победителя!

В ожидании боя полистайте наш лонгрид про бой Усик – Чисора.

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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