Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик – Чисора: букмекеры спрогнозировали, сколько раундов пройдет бой и кто победит

31 октября, 20:56

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики предрекают победу украинца нокаутом в 7-9 раундах

Аналитики букмекерских контор обнародовали финальные котировки на бой Александра Усика против Дерека Чисоры, который состоится сегодня поздно вечером на "Уэмбли Арена" в Лондоне. Напомним, онлайн боя Усик – Чисора доступен на нашем сайте.

Реклама

Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

Согласно котировкам, сегодня с вероятностью в 80% победит Усик, шансы Чисоры оцениваются в 16%, вероятность ничьей – всего 4%. Котировки в букмекерских конторах такие: победа украинца 1.12, ничья 25.0, победа британца 5.50.

При этом, по мнению аналитиков, наиболее вероятно, что бой завершится нокаутом или техническим нокаутом в промежутке 7-9 раундов.

В тренде
"Заря" проиграла "Браге" и застряла на последнем месте в Лиге Европы
Реклама

Читайте также: Крым, церковь и плевок в Кличко: чем оскандалились Усик и Чисора

Ранее Чисора пригрозил накормить Усика своими ударами. "Ему придется съесть кожу с моих перчаток", – заявил британец.

Между тем Усик, отвечая на вопрос, сможет ли он остановить Чисору в субботу, сказал: "Спросите у Тони Белью". Напомним, последнего украинец два года назад нокаутировал в Манчестере.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз букмекеры Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушкахБокс
"Снова четыре дырки": Ломаченко показал свое плечо после операции (видео)Бокс
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда началоБокс
Усик – Чисора: онлайн боя
Усик – Чисора: онлайн бояБокс
"Их боялись даже чеченцы": Усик с командой улетел на бой с ЧисоройБокс
"Требовать реванша у Ломаченко нет оснований": что делать украинцу после пораженияБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять