Усик – Чисора: букмекеры спрогнозировали, сколько раундов пройдет бой и кто победит

Аналитики букмекерских контор обнародовали финальные котировки на бой Александра Усика против Дерека Чисоры, который состоится сегодня поздно вечером на "Уэмбли Арена" в Лондоне. Напомним, онлайн боя Усик – Чисора доступен на нашем сайте.

Реклама

Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

Согласно котировкам, сегодня с вероятностью в 80% победит Усик, шансы Чисоры оцениваются в 16%, вероятность ничьей – всего 4%. Котировки в букмекерских конторах такие: победа украинца 1.12, ничья 25.0, победа британца 5.50.

При этом, по мнению аналитиков, наиболее вероятно, что бой завершится нокаутом или техническим нокаутом в промежутке 7-9 раундов.

Реклама

Читайте также: Крым, церковь и плевок в Кличко: чем оскандалились Усик и Чисора

Ранее Чисора пригрозил накормить Усика своими ударами. "Ему придется съесть кожу с моих перчаток", – заявил британец.

Между тем Усик, отвечая на вопрос, сможет ли он остановить Чисору в субботу, сказал: "Спросите у Тони Белью". Напомним, последнего украинец два года назад нокаутировал в Манчестере.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама